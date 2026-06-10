大綜5月營收30.23億元　年增812.5%

系統整合廠大綜（3147）今（10）日公告5月營收30.23億元，月增176.5%，年增812.5%，成長幅度十分驚人。市場推估，主要是受客戶大訂單出貨影響，營收才有如此驚人的成長。公司先前表示，受到記憶體價格上漲影響，客戶開始提前下訂單。

隨著近期 AI 發展迅速，大綜投入大量專業人才，提供 AI 與原有 IT 一站式服務。服務內容涵蓋深度學習 AI、大型語言模型、瑕疵檢測、醫療輔助 AI、影像分析、消防公安等，並包含 AI GPU 算力的規劃與建置。AI 算力中心、數據中心的基礎規劃設計也被囊括在其中，包含直接液冷與浸沒式液冷系統。

大綜表示，切入數據中心領域是公司與其他競爭者之間最大的差異，近年來大綜已完成多項專案，涉及 AI 主機、GPU 算力及直接液冷散熱系統，這部分金額比重較高，為公司營收帶來不小的成長貢獻。

此外公司指出，記憶體價格預期將會持續上漲，無論是DRAM 還是 SSD ，價格都將持續攀升，預計漲勢將延續到 2027 年，因此部分大型客戶會提前下單，帶動今年業績成長。