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晶呈科技營收／5月9,760萬元 戰爭影響下月減43.8%但年增64.24%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

半導體特用氣體及化學品業者晶呈科技（4768）10日公布5月營收9,760萬元，年增64.24%、月減43.8%；前五月累計營收7.12億元，年增145.47%。

晶呈科技表示，5月營收較前月減少，主因為外銷市場出貨較前月減少。晶呈表示，因戰爭之不可抗力因素，船班安排受影響，韓國客戶工廠排程要求調整出貨，預估將影響兩至三個月。不過，雖外銷下滑，但5月內銷市場出貨則較前月成長。此外，5月營收仍較去年同期大幅增加，主因外銷客戶需求較去年同期增加。

晶呈科技亦於日前公布自結獲利數字，4月單月稅後淨損900萬元，每股淨損（EPS）0.18元；第1季稅後淨損2,800萬元，EPS -0.58元。

晶呈科技去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，原預計於今年第2季投產；不過，由於該廠主要生產一級合成C4F6低純度原物料，再純化為符合終端客戶高純度要求之C4F6成品，其生產設備、廠房、製程皆為自行設計，而廠房建造與生產設備裝機有些許延誤，現預估於今年第4季試量產。

晶呈科技也表示，未來將持續增加研發量能，持續增加研發費用。2025年研發費用占營收比重約8%，更較上一年度成長19%。晶呈指出，未來營運策略也將圍繞「氣態分解溶蝕技術」、「導磁膜散熱技術」、「電子氣體研發」、「去光阻液研發」等方向推進。各項產品銷售預期部分，特殊氣體因客戶需求增加，今年預期每月出貨2,000支鋼瓶。晶圓重生部分，通過更多客戶認證並取得訂單，預期銷售每月40,000片矽晶片。

至於銅磁晶片系列產品，預期將該項新產品與新技術成功導入市場，讓市場接受。至於玻璃載板系列產品，因該系列為高階封裝，矽光子模組、生物晶片及Transvivi Pixel所需材料，預估市場可期待。去光阻液部分，以288噸年產能為一個生產模組，未來視客戶需求會在晶呈二廠，建立具備最高四個模組的生產與銷售能力。

營收 晶呈科技

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