亞洲藏壽司營收／5月5.1億元、年減1.27% 累計24.38億元創同期新高

亞洲藏壽司（2754）5月營收5.13億元，月增15.88%，年減1.27%，創歷年同月次高紀錄。累計今年1至5月營收24.38億元，年增7.06%，創歷年新高。

受惠五一連假、母親節檔期，消費力強勁，惟受到去年高基期與端午節落點不同，營收微幅影響。展望後市，夏日壽司旺季到來，端午連假聚餐出遊商機看俏。粉絲敲碗成真，首次聯名韓國高人氣「DINOTAENG」，QUOKKA與BOBO公仔扭蛋吊飾帶動訂位潮，美味與扭蛋雙強出擊，後市營收可期。

展店方面，隨著東台灣首店「花蓮自由店」已於5月27日開幕，南投首店也即將迎接在地顧客。新店布局持續推進，預期將進一步擴大品牌觸及範圍，為營運挹注成長動能。目前全台共有63家門市。