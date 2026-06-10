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漢田生技營收／5月6,829萬元 年增31.23%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布2026年5月合併營收新台幣6,829萬元，年增31.23%；累計前五月合併營收達新台幣3.73億元，年增24.73%，累計營收連續五個月改寫歷史同期新高。

主要客戶拉貨需求維持穩健，帶動營運規模持續優於去年同期，顯示公司成長動能延續。

展望下半年，隨節慶檔期陸續到來，品牌客戶備貨需求及新品推出動能可望進一步升溫，將持續支撐全年營收表現，公司將以全年雙位數成長為目標持續邁進。隨營運規模持續放大，公司產能利用率亦有望逐步提升，將有助於固定成本吸收與營運效率改善。面對近期外部成本環境波動，漢田將持續透過供應鏈管理、成本控管與生產效率優化審慎因應，預期相關變動對整體營運影響有限，獲利表現仍可望維持穩健。

漢田表示，液態保健飲品市場仍具成長空間。根據ITIS統計，2024年台灣保健飲品占整體保健食品市場約11.3%，市場規模約新台幣203.5億元；另根據Grand View預估，台灣保健飲品未來五年年複合成長率約10.6%。同時，以漢田2024年營收推估，軟袋在液態保健飲品中的滲透率僅約3.7%，隨液態、晶凍劑型持續取代傳統膠囊與錠劑，加上軟袋包材具備輕量化、攜帶便利、物流效率與通路陳列等優勢，預估未來五年台灣軟袋保健飲品市場仍有15–20%的年成長空間。

面對產業成長趨勢，漢田未來將持續以素材升級、通路拓展與海外布局三大方向深化訂單動能，包含強化既有客戶合作、協助品牌開發新產品，並積極拓展海外市場；同時，公司也將持續優化產品競爭力與生產彈性，以支應既有客戶產品升級需求，並切入更多新產品與新客戶商機。中長期而言，漢田將以營收成長優於產業為目標，持續提升股東報酬，維持亞太區軟袋保健飲品領導製造商地位。

營收 生技 新台幣

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