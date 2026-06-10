寶雅營收／5月24.39億元、年增近兩成 創單月歷史新高

寶雅（5904）10日公告5月營收24.39億元，年增19.24%，創下單月歷史新高；累計前五月營收117.81億元，年增14.74%，同步改寫同期新高紀錄。寶雅主要受惠夏季商品需求升溫，加上持續展店挹注，帶動營收維持雙位數成長。

寶雅表示，5月營運表現主要受惠於夏季美妝保養及防曬商品買氣增溫，隨著氣溫逐步攀升，防曬、涼感、美容保養及個人清潔等相關商品銷售表現亮眼，成為推升業績的重要動能。此外，POYA Buy線上買與實體門市透過會員經營及優惠活動串聯，也進一步提升消費者購買意願。

在展店方面，寶雅持續擴大通路版圖，截至5月底全台店數達483家，較去年底淨增加13家門市，展店效益持續挹注營收成長動能。

除持續展店外，寶雅也積極推動既有門市升級改裝。6月包括彰化秀水店、台南北門店、士林芝山店、左營華夏店及汐止中興店將陸續完成改裝重新開幕；此外，新竹東門店、永康崑山店及高雄內灣店也將於第3季進行改裝。法人認為，隨著新店展店及改裝店效益逐步發酵，可望為下半年營運增添成長動能。

展望後市，寶雅表示，將持續觀察市場消費趨勢，透過商品力強化、會員經營及展店策略，提供消費者更多元且便利的購物體驗，持續提升營運表現。

除營運成長外，寶雅也持續推動永續發展。公司指出，面對海洋塑膠廢棄物及海洋生態保育等議題，持續攜手國立澎湖科技大學推動海洋保育行動，並透過POYA Buy線上買導入循環箱計畫，從消費與物流端落實減塑措施。

此外，寶雅同步推出公益點數活動，即日起至6月30日止，會員每捐贈1,000點，公司即捐出3元作為海洋保育基金，希望透過消費者參與擴大永續影響力。

為搶攻年中消費商機，寶雅也啟動618購物節檔期，透過會員回饋、抽獎及滿額贈等活動刺激買氣，進一步挹注第2季營運表現。