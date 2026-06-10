寶雅營收／5月24.39億元、年增19.24% 創歷史新高

寶雅（5904）10日公布5月營收24.39億元，年增19.24%，創歷史新高，累計前五月營收達117.81億元，年增14.74%。

截至5月底為止，全國共有483間寶雅。

面對海洋塑膠廢棄物與海洋生態保育等全球永續議題，POYA寶雅持續攜手國立澎湖科技大學推動海洋保育行動，關注台灣海洋環境永續發展。透過POYA寶雅線上買導入「循環箱計畫」，從日常消費與物流端落實減塑行動；即日起至6月30日同步推出點數公益響應活動，每捐贈1,000點，寶雅即捐出新台幣3元作為海洋保育基金，邀請消費者一同讓永續理念更貼近日常，持續為海洋環境注入正向影響力。

此外，因應618購物檔期，寶雅推出會員優惠活動，透過POYA Buy線上買祭出抽獎及滿額贈等促銷方案。其中，單筆消費滿1,000元可抽萬元運動購物金，選擇門市取貨者另可抽1,000元寶雅即享券，滿額消費亦可獲得保養品牌贈品，藉由線上線下整合優惠，帶動檔期買氣。