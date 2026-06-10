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崇友營收／5月5.59億元 續創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

崇友實業（4506）10日公告，5月營收5.59億元，月增8.15％，年增0.59％，續創歷史同期新高；累計今年前五月營收28.95億元，年增9.49％，創歷史同期新高紀錄。

崇友表示，今年以來單月合併營收已連續五個月改寫同期新高，主要受惠於國內房市交屋潮持續發酵，帶動新梯業務完工出貨及營收認列穩定成長。

崇友表示，積極推動老舊電梯汰舊換新業務，並持續擴大維修保養服務規模，目前維保台數已突破4.5萬台，創歷史新高。在新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務同步挹注下，推升整體營運維持穩健成長態勢。

崇友指出，雖然近期住宅市場受到房市政策調控、利率環境及市場觀望氛圍等因素影響，建商推案態度趨於審慎，但過去已銷售個案仍陸續進入完工交屋階段，使用執照核發量維持一定水準，持續支撐新梯業務之出貨與營收認列表現。

另一方面，隨著AI、高效能運算（HPC）及半導體等高科技產業持續擴大投資，帶動科技廠辦、產業園區、大型商辦及公共工程等非住宅市場需求穩健增長。

以新梯業務案源結構觀察，2026年前五月商辦及廠辦等非住宅案源出貨金額較去年同期成長18.27%，顯示公司近年積極拓展多元案源布局逐步發酵。

展望2026年下半年，崇友表示，持審慎樂觀看法，目前整體在手訂單仍維持良好水準，有助於持續支撐未來營運表現，公司持續深化新梯、汰舊換新與維修保養三大業務布局，並積極掌握商辦、廠辦、公共工程及大型新建工程需求，透過產品技術升級、服務品質優化及案源結構調整，創造未來營運向上成長態勢。

崇友 營收

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