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綠茵營收／5月6,471萬元 月增0.71％、年減20.37%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）公告5月合併營收6,471萬元，較上月微增0.71％，年減20.37%；累計1-5月營收3.27億元，年減13.55％。

綠茵表示，國內保健品市場趨於飽和，公司除了持續開發及推廣新產品保持競爭優勢之外，更加快海外市場拓展腳步，配合潭子新廠量產後，海外市場規模將可迅速翻升。

綠茵成功推廣之Insumate®專利定序19肽（苦瓜胜肽），已是國內熱門的保健食品，今年以來在國內逐漸進入價格競爭，影響主力客戶。但在海外市場成長的支撐下，營收仍保持穩定表現，預期今年營收仍可逐季走升，第2季營收年減幅度將再較第1季收斂。

綠茵已成功進入東南亞、日、韓、印度等亞洲市場，東南亞今年仍然保持雙位數成長之外，日本將是另一個重點市場。綠茵透過代理商在日本鋪貨，截至5月日本市場營收已較去年同期增加近2.5倍，雖然目前日本的營收占比仍小，但進入穩定銷售之後的營收貢獻值得期待。此外，公司亦善用跨國業務優勢，整合代工配方產品自日本出口至東南亞，發揮日本製造與免關稅優惠的競爭力，為拓展東南亞市場再增添一大助力。

除了亞洲之外，綠茵也布局美國、加拿大、墨西哥、波蘭等歐美市場。海外市場規模遠高於國內，潭子新廠量產後，產能將可滿足海外市場龐大需求。潭子新廠預計第4季設備進廠開始量產，產能將於明年開出，綠茵接單量能可大幅提升，營運將跳躍式成長。

營收 東南亞 生技

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