漢來美食營收／5月5.98億元、創同期新高 第3季展店大爆發

漢來美食（1268）10日公布5月營收5.98億元，創同期新高，月增16%、年增11%；累計前五月營收31.01億元，年成長15%，累計營收亦創同期新高。

漢來美食表示，5月營收成長主要受惠於兩大動能，包括母親節聚餐需求帶動，以及展店效益持續發酵。西餐品牌旗下兩大自助餐廳「漢來海港」與「島語」於母親節檔期表現亮眼，其中全台五家漢來海港餐廳營收較去年同期成長近3%；而島語目前全台總共三家，單月營收較去年同期成長超過2倍，展現品牌強勁吸客能力。

中餐人氣品牌「漢來上海湯包」同樣受惠展店效益帶動，5月營收較去年同期大幅成長逾6成。目前全台已展店9家門市，單一品牌5月服務來客數突破10萬人次，持續穩居集團重要成長動能之一。

另一方面，隨著台中漢神洲際購物廣場開幕後集客效益逐步顯現，漢來美食進駐的全新蔬食品牌「樂蔬」、中餐品牌旗下的「名人坊」及「漢來上海湯包」同步受惠，三家餐廳 單月營收表現亮眼，展現新商場帶來的消費聚集效應，也為未來營運增添成長動能。

此外，已經結束的台北電腦展COMPUTEX，短短4天，也因台北南港漢來大飯店位置優勢，成為科技廠商宴客與展覽最佳選擇，替宴會廳帶進不少營收。同時因應端午節檔期推出的粽禮商品亦傳出佳績。

今年由名人坊、翠園粵菜餐廳、紅陶上海湯包及漢來蔬食等品牌共同推出的端粽禮盒，總銷售量達16,000組，目前銷售率已接近98%，僅剩少量商品於官方購物網站販售，預期將持續挹注第2季營收表現。

展望後市，漢來美食今年展店腳步持續加速。其中，備受市場關注的自助餐品牌「島語」第四家分店，夾帶全台最難訂位的自助餐廳高人氣聲量，將在7月中進駐台中漢神洲際購物廣場正式開幕，預期可替營收帶來樂觀新動能。而旗下頂級粵菜品牌「名人坊」及米其林必比登推薦台菜品牌「福園」也將於近期進駐台北大巨蛋遠東Garden City。隨著三大指標品牌陸續開出新據點，預期將成為挹注第3季營收成長的重要動能。