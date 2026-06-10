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上奇營收／5月3.42億元、年減6％ 企業用戶受供應商交貨遞延影響
資訊服務廠上奇科技（6123）10日公告2026年5月自結合併營收為3.42億元，較去年同期減少6％。各業務表現方面，上奇指出，雲端服務維持強勁成長動能，數位印刷服務表現穩健；企業用戶服務則因部分專案受供應商交貨時程延遲影響，營收較去年同期略為減少。整體營收結構方面，企業服務占49％、雲端服務占42％、數位印刷服務占％。
展望未來，上奇集團將持續深化雲端服務區域市場布局，並強化數位轉型相關解決方案發展，穩步提升營運韌性與服務價值。
同時，集團亦積極拓展3D增材製造技術於無人機、智慧製造及產業創新等領域之應用機會，並持續推進海外市場布局與策略夥伴合作，進一步擴大高附加價值服務版圖，強化集團整體競爭力與中長期成長動能。
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