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銳澤營收／5月2.29億元、月減11.1% 加速海外市場布局

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
銳澤實業。記者李珣瑛／攝影
銳澤實業。記者李珣瑛／攝影

高科技廠房氣體供應系統解決方案廠銳澤（7703）今年5月合併營收2.29億元，雖受部分專案認列時程及客戶施作排程影響，使得5月營收較去年同期減少5.3％，亦較4月減少11.1%。但累計今年前五個月合併營收達10.26億元，年增8％，續刷新歷年同期新高記錄。

銳澤表示，今年累計前五個月營收創同期新高，主要受惠半導體及記憶體客戶擴建需求延續，不僅帶動旗下氣體二次配工程的施作量較去年同期增加。其次，第2季以來部分主系統工程陸續進場施作並認列營收，後續隨著客戶新廠建置、產線擴充及製程升級計畫依序推進，將推升整體營運表現。

銳澤指出，今年以來積極推進海外市場布局，除日本區域氣體主系統工程專案訂單，可望於第2季中下旬進場施作，並開始貢獻營收。因應美國區域客戶後續訂單需求，積極擴增海外專業施作團隊並強化在地供應鏈管理能力，以強化海外市場業務接單利基。雖海外布局初期在人力、管理系統及供應鏈建置等方面投入較高，短期成本結構可能增加，惟隨著海外專案規模逐步放大、在地團隊成熟度提升，以及氣體主系統與Turnkey統包工程接單比重提高，將有助於擴大海外營收貢獻並優化獲利表現，進一步推升中長期營運成長動能。

展望未來，銳澤持審慎樂觀看法。看好先進製程、高階記憶體及先進封裝如CoWoS、FOPLP等需求持續擴大，將帶動晶圓廠對高純度氣體與穩定供應系統的依賴度進一步提升，有助創造氣體主系統、二次配工程及Turnkey統包業務接單機會。未來銳澤將持續深化半導體氣體供應系統技術實力，完善海外市場布局，擴大高附加價值專案承攬量能，並以台灣、日本、美國等區域客戶需求為基礎，以期進一步擴大未來營運成長力道。

營收

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