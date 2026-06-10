快訊

又是自帶線行動電源爆炸！沒充電也起火還燒到筆電 行充品牌曝光「曾2度召回」

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

聽新聞
0:00 / 0:00

旭東營收／5月年增51% AI 伺服器設備下半年出貨旺

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

受惠於半導體資本支出續增，關鍵製程設備廠旭東（4537）今年5月合併營收為1.65億元，月增7.7%，年增51.1%。累計今年前五個合併營收7.76億元，年增57.6%。

旭東表示，5月營收成長動能主要來自半導體設備，單月營收占比約三成；AI伺服器自動化設備開始小量出貨。隨著客戶建廠進度、設備驗證與訂單排程逐步推進，預期AI伺服器相關設備營收貢獻將於下半年明顯放大，成為後續營運成長的重要動能。

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新研調報告指出，在AI應用快速擴張帶動下，全球半導體產業正步入新一輪結構性成長周期。由高效能運算（HPC）所驅動的長線需求，已逐步改變過往半導體產業高度受景氣循環影響的市場結構，並推升全球半導體產值提前於2026年跨越1兆美元大關。

隨著半導體需求重心由消費性電子逐步轉向AI與資料中心，GPU、高頻寬記憶體（HBM）、AI晶片及先進封裝等相關需求持續升溫。市場預估，2026年全球半導體產業資本支出規模將攀升至2,250億美元，年增18％，改寫歷史新高，其中設備支出占比約達六至七成，帶動半導體設備產業同步受惠。

在晶圓廠持續擴建、先進製程與高階封測產能利用率提升下，12吋晶圓跨廠流轉與廠內搬運需求明顯增加。無論是前段晶圓製造、探針測試，或中後段先進封裝製程，皆高度仰賴自動化包裝、拆包及搬運設備，以提升作業效率並確保產品良率，進而帶動FOUP／FOSB自動拆包裝設備及廠內物流搬運系統需求成長。

旭東深耕半導體自動化設備多年，目前在FOUP／FOSB自動拆包裝設備領域具備領先市場地位，旗下產品涵蓋單層與雙層自動包裝機、自動拆包機，以及HWS、Tray等自動化包裝設備，可因應晶圓廠與封測廠不同製程環節的自動化需求。

為掌握半導體廠區智慧化與無人化升級趨勢，旭東持續將產品布局由單機設備延伸至整廠物流自動化解決方案。已開發可串聯FAB In與FAB Out場域的晶圓載具倉儲自動化物流系統，並透過自主研發的自動叉車、頂升式AGV及客製化晶圓運輸車等多款AMR協作機型，與晶圓廠內部製造執行系統進行資料串接，以提升定位精準度、搬運效率及智慧避障能力。

伴隨產品線持續擴充，旭東的業務由單機設備供應，延伸至整廠智慧物流與自動化系統整合，可望提高單一專案訂單規模，並深化與客戶的長期合作關係。

全球半導體產業在AI與HPC需求推升下，資本支出與擴產規模持續成長。旭東憑藉FOUP／FOSB自動拆包裝設備的市場優勢，以及智慧倉儲、AMR協作設備與整廠自動化方案布局，可望持續掌握晶圓廠智慧製造與無人化升級商機。

營收 伺服器 半導體

延伸閱讀

朋億營收／5月10.83億元 月增52.3%、年增81.7% 半導體廠擴廠暢旺

聖暉營收／5月45.1億元 月增10.5%、年增27.8%

日月光營收寫下最旺5月 年增28.6% 先進封測躍進

卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

相關新聞

央行鬆口「預防性升息」？楊金龍拋2條件…被狂酸：CPI不是都很低

央行總裁楊金龍表示，若未來半年通膨預期高於2%，不排除採取「預防性升息」措施，引發市場熱議。隨著6月18日理監事會議臨近，投資人關注央行對資產價格及市場資金動能的反應。

00981A除息倒數！年化配息率衝破8％…杜金龍教戰「這價位」考慮多買一點

主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，預計配息率高達8%至9%。分析師杜金龍建議，若股價跌至30元以下可分批加碼，28元為強勁防守位置，市場波動需謹慎應對。

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

悶太久終吐氣！00918股息翻倍…股添樂曝高股息ETF下半年定位：拚配息才剛開始

00918高股息ETF最近宣布配息1.26元，為前次數字的兩倍，年化超過15%。高股息ETF因受老AI與金融股驅動，顯示出明顯的補漲行情，投資者隨之樂觀。近月來，多檔ETF如00919、00878也均創新高。

川普喊美2週內宣布全面勝利！預告油價下跌 網酸「喊盤」：到底要幾次？

美伊戰爭延燒百日，美國總統川普再度公開喊話，宣稱美國將在未來兩週內宣布對伊朗取得「全面勝利」，並預告油價將大幅下跌。消息傳回PTT股板後，引發網友熱烈討論，不少人質疑川普類似說法已多次出現，市場對其「兩週內」承諾逐漸麻木，甚至有人嘲諷這已成為川普式喊盤，用來壓抑油價、穩定股市與影響聯準會利率決策。

台股一天變臉！她前喊「要睡公園」隔日繳清電費 網笑：低點抓得剛剛好

台股8日重挫、9日反彈，讓不少投資人心情洗三溫暖。一名網友在Dcard股票板連續發文，先是在台股下跌當天哀號自己把僅有資金拿去買股，已經沒錢繳電費、吃飯，恐怕「真的要睡公園」；隔日台股回升後，又更新表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，還打算吃麥當勞慶祝，戲劇化轉折引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。