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家登營收／5月6.78億元 EUV 極紫外光光罩傳送盒出貨暢旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中／攝影
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中／攝影

家登精密（3680）於10日公布2026年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.78億元，累積1~5月營收34.3億元，與去年同期28.7億成長19%。受惠於全球先進製程資本支出加速，大客戶擴廠進度如期，家登EUV極紫外光光罩傳送盒出貨暢旺，同步帶動營收與獲利，營收連續多月維持高檔，續創佳績。

2026年先進封裝製程延續高速成長動能，受惠於AI、高效能運算與高階智慧型手機需求持續升溫，帶動各類封裝技術滲透率進一步提升。全球大客戶配合先進封裝需求，持續擴充產能，將先進封裝逐步推向成熟穩定，準備迎接放量。家登在全球各區域先進封裝載具皆有所斬獲，大中華需求及規格逐步明確，家登已打入一線供應商，成為大尺寸面板級封裝研發新廠大客戶主力合作夥伴，逐步擴張市占；另因應韓系客戶先進封裝新廠，家登在第一時間送樣驗證，並取得良好進展，有望在競爭對手中脫穎而出，拿下第一波需求。

家登從去年Q4起，先進製程載具來到不同以往之量能，並延續至今年Q2，充分反應大客戶加快先進製程節點擴產，同步推動新廠建置與設備進機時程，帶動之高資本支出。家登身為EUV POD全球主要供應商，直接受惠並推動稼動率攀新高，產能持續滿載，訂單能見度強勁。此外，大中華地區成熟製程光罩載具及FOUP晶圓載具需求回升趨勢明朗，取得新建廠半數以上baseline訂單，各區域穩定成長，有望帶動今年集團整體表現再創佳績。

營收 家登 智慧型手機

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