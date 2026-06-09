瑞基營收／5月1,779萬元持穩...畜產檢測穩固基本盤 全速拓進NGS市場

瑞基（4171）9日公告5月合併營收1,779萬元，與去年同期大致持平；1至5月累計合併營收9,026萬元，營運維持穩健步調。PCR本業穩住基本盤，公司同步投入次世代定序（NGS）新品SATLite的跨區驗證。

瑞基海洋表示，SATLite次世代定序自動建庫系統的驗證進程，本月由亞洲邁向北美。馬來西亞博特拉大學（UPM）的外部測試已完成，成果進入論文撰寫階段，預計6月底完成初稿，以抗藥性病原監控為題，呈現SATLite所建立全基因體（WGS）文庫的應用價值。

同一時間，公司啟動北美第二處驗證場域，預計6月在美國愛荷華州立大學進行外部測試。SATLite採開放式系統（open system），可相容客戶現行使用的試劑組，降低導入門檻，成為客戶評估時的一大考量。SATLite將於七月接續參與泰國WHX LABS與美國WCGALP等國際展會，逐步拓展海外合作。

PCR本業方面，瑞基海洋來自畜產檢測業績穩健，為營收主要來源。豬病檢測受惠墨西哥、菲律賓兩地代理商分別與客戶簽訂年度供貨契約，需求穩定；禽病檢測則受禽流感疫情題材帶動，台灣、沙烏地阿拉伯等市場需求成長，為畜產表現挹注動能。水產養殖方面，東南亞客戶經前期技術交流後，上半年蝦類病害檢測試劑採購量明顯上升，區域疾病監控需求維持穩定。

展望第2季，瑞基將以PCR檢測平台市場拓展與SATLite跨區布局並進。本業營收穩住基本盤，NGS新品SATLite由亞洲驗證走向北美實測，第二成長曲線輪廓更趨清晰。