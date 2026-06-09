逸達營收／5月1.18億元 月增1.2倍、年增7.5倍 CAMCEVI歐盟上市貢獻大

逸達（6576）9日公告5月合併營收約1.18億元，月增 127%，年增750%，主要貢獻來自前列腺癌新藥 CAMCEVI三個月劑型在今年5月通過歐盟EMA上市許可的里程金收入。

逸達表示，今年5月合併營收，包含CAMCEVI 三個月劑型通過歐盟EMA新藥上市許可，獲得里程金收入8,807萬元；另外供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商之銷貨收入，也有1,944萬元；CAMCEVI六個月劑型美國與歐洲市場之銷售分潤898萬元，以及勞務收入198萬元等。

逸達表示，前列腺癌新藥 CAMCEVI即將迎來關鍵進展。潛在市場規模數倍於六個月劑型的三個月劑型預計於2026年下半年陸續在歐洲與美國上市，屆時CAMCEVI六個月與三個月雙劑型將發揮產品組合綜效，市占率與營收也可望進一步提升。