快訊

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

聽新聞
0:00 / 0:00

家登：五年發展「非常樂觀」

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

家登（3680）與國內多家設備與耗材廠共同成立德鑫半導體，昨（9）日舉辦媒體分享會，家登董座邱銘乾表示，AI需求非泡沫，將與德鑫半導體等夥伴一起努力，對未來三到五年發展「非常非常樂觀」，今年下半年可望優於上半年。

邱銘乾指出，AI需求極度熱絡。家登旗下家崎目前正積極協助客戶進行AI伺服器相關的設備組裝業務，因現有廠房空間不敷使用，正在積極進行擴充。他指出，無論是伺服器、PCB或相關的硬體設備，目前都是「實體的成長」，台灣製造業有「製造信任」溢價優勢，即使有來自日本或南韓的競爭，但三到五年內，台灣在信任度與效率上的優勢將難以被撼動。

針對半導體與本業成長部分，邱銘乾表示，下半年一定會越來越好，來自半導體與IDM大廠積極擴廠與強勁成長，隨先進製程推進，對於高階載具的需求也隨之攀升。客戶持續擴廠加上先進封裝的需求同步爆發，帶動家登集團先進封裝清洗機與相關配套載具的出貨動能。

全球首富馬斯克Terafab計畫推進，市場傳出家登可能加入其供應鏈，後續進度備受關注。邱銘乾低調表示「本來就和相關大廠有所接觸」，細節則不便多談。

邱銘乾與德鑫半導體聯盟迅得等分享美國布局經驗，直言在美國經營實業簡直是「舉步維艱」，後續將持續「以中帶小」擴大18家夥伴服務能量。他預期半導體先進製程供應鏈瓶頸不在亞洲而是歐洲，主要是高階EUV所需的德國製造鏡片產量吃緊，干擾生產先進製程設備的出貨規模。

德鑫半導體控股於2023年7月成立，由八家晶圓製造前段設備與耗材業者合作投資組成，協助客戶供應鏈在美國的服務需求。

家登 半導體 南韓

延伸閱讀

家登帶頭德鑫半導體媒體分享會 董座分享開拓美國市場

馬斯克Terafab 推進已接觸半導體大廠供應鏈ASML家登

影／德鑫半導體聯盟擴增 邱銘乾：成本中心整合後勤及行政資源

半導體聯盟打群架...德鑫一到德鑫二 市值跳增三倍逾3280億元

相關新聞

瑞基營收／5月1,779萬元持穩 畜產檢測穩固基本盤 全速拓進 NGS 市場

瑞基（4171）9日公告5月合併營收1,779萬元，與去年同期大致持平；1至5月累計合併營收9,026萬元，營運維持穩健步調。PCR本業穩住基本盤，公司同步投入次世代定序（NGS）新品SATLite的跨區驗證。

逸達營收／5月1.18億元 月增1.2倍、年增7.5倍 CAMCEVI歐盟上市貢獻大

逸達（6576）9日公告5月合併營收約1.18億元，月增 127%，年增750%，主要貢獻來自前列腺癌新藥 CAMCEVI三個月劑型在今年5月通過歐盟EMA上市許可的里程金收入。

駿吉未完成第1季財報重申報 11日起停止買賣

駿吉-KY（1591）9日公告，接獲櫃買中心通知，由於公司未依主管機關通知期限重行公告申報2026年第1季財務報告，符合相關規定，自11日起股票將停止在證券商營業處所買賣；若停止買賣連續滿六個月仍未恢復交易，將有終止上櫃的風險。

特力屋拚上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所於9日召開之第887次「有價證券上市審議委員會」，審議通過特力屋（7867）初次申請股票上市案，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

弘塑營收／5月5.59億元 月增4.2％、年增7.1％ 創同期新高

半導體設備商弘塑（3131），於9日公布5月業績，呈現小幅月增局面，為歷年同期新高表現。

榮昌營收／5月及累計前五月創同期新高 WiFi 7出貨破五成

榮昌（3684）科技9日公布5月營收1.09億元，榮昌表示，受惠網通客戶追單，推升營收月增，WiFi 7占比破五成，搶進美國基建專案，已開始出貨，但出貨量能受美國調整鋼鋁關稅計算方式影響，未來持續搶進網路基建，成推升穩定成長關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。