華星光5月合併營收月增2% 仁寶減2％

駿吉-KY（1591）9日公告，接獲櫃買中心通知，由於公司未依主管機關通知期限重行公告申報2026年第1季財務報告，符合相關規定，自11日起股票將停止在證券商營業處所買賣；若停止買賣連續滿六個月仍未恢復交易，將有終止上櫃的風險。

2026-06-09 20:02