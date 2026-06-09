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華星光5月合併營收月增2% 仁寶減2％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

光通訊廠華星光（4979）昨（9）日公告5月合併營收4.21億元，為同期新高、單月歷史次高，月增2.1％，年增21.1％；累計前五月合併營收20.28億元，年增12.8％。

展望後市，法人預期，華星光受惠新產能逐季放大開出，加上AI伺服器光通訊商機加持，今年營運有望力拚逐季創高。

【記者蘇嘉維／台北報導】代工廠仁寶（2324）昨（9）日公告5月合併營收704.62億元，月減2.1％，年增22.3％；前五月合併營收3,437.45億元，年增7.8％。

仁寶5月筆電出貨200萬台，月增約11％，伺服器業務則維持高速成長動能。

仁寶預估，本季PC類營收可望季增1%至3％；伺服器業務因基期較低，季增幅度上看五成以上；智慧裝置則呈現季減。

仁寶 營收 伺服器

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