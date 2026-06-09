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櫃買交流星國製造業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
新加坡製造商總會會長陳展鵬（左三）、駐新加坡台北代表處經濟組組長吳文忠（左四）、櫃買中心董事長簡立忠（中）、樺漢董事長朱復銓（右四）、意德士科技董事長闕聖哲（右三）及奇鼎科技董事長鄭智文（右二）於櫃買中心交流會合影留念。櫃買中心／提供
新加坡製造商總會會長陳展鵬（左三）、駐新加坡台北代表處經濟組組長吳文忠（左四）、櫃買中心董事長簡立忠（中）、樺漢董事長朱復銓（右四）、意德士科技董事長闕聖哲（右三）及奇鼎科技董事長鄭智文（右二）於櫃買中心交流會合影留念。櫃買中心／提供

為持續深化台灣與新加坡雙邊經貿連結，並協助東南亞優質企業認識台灣多層次資本市場，櫃買中心日前舉辦新加坡製造商總會（Singapore Manufacturing Federation, SMF）參訪團交流晚會。

本次交流在新加坡駐台北代表處積極協助與引介下順利舉辦，雙方針對台灣櫃買市場優勢、亞太產業供應鏈合作等核心議題展開熱烈交流，並邀請台灣多層次資本市場的代表共襄盛舉。

櫃買中心簡立忠董事長指出，台灣的半導體、電子零組件等產業擁有上中下游分布完整的堅實供應鏈，讓台灣在全球AI科技浪潮中，奠定了不可取代的地位。

台灣在科技出口的強勁帶動下，2025年經濟成長率創下近年新高紀錄，台灣的資本市場也同樣繳出亮麗的成績單，2026年4月底櫃買指數較去年同期成長約75%，日均成交值更成長高達114%。

近年許多優秀企業選擇善用台灣資本市場的「資金力」，來實踐長遠的戰略布局，而櫃買中心正是以「扶植中、小、微創新產業」與「多元籌資管道」享譽國際，櫃買中心股票市場「高本益比、高周轉率」的優勢，在國際交易所間名列前茅，不僅彰顯櫃買股票市場的高活絡度，更充分體現國內外資金對於上櫃公司有相當高的市場認同。

新加坡駐台北代表處經濟組組長吳文忠表示，近年來台灣及新加坡經貿關係緊密，台灣過去五年對東協地區的直接投資額中，高達六成集中在新加坡；2025年台灣更躍升為新加坡第一大貿易夥伴，雙方進出口貨物有八成與半導體產業相關，顯示台灣半導體產業正持續擴大對新加坡的投資。

台灣企業是新加坡半導體與AI公司最佳的結盟對象，新加坡企業亦可善用櫃買中心股票市場高周轉率的特色及高效率的籌資平台，有效拓展營運規模。

新加坡製造商總會（SMF）會長陳展鵬表示，新加坡及台灣企業具備高度互補性，台灣製造業的高速成長更值得新加坡公司借鏡。在資本市場方面，新加坡交易所雖有提供企業多元的掛牌選擇，部分企業也會選擇赴美國那斯達克掛牌。

但近年觀察發現，若企業規模未達一定體量，赴美掛牌的整體效益反而較低，因此期待透過本次交流，讓櫃買中心未來有機會成為新加坡企業掛牌的選擇，為新加坡企業注入更多成長資源。

櫃買中心 新加坡 東南亞

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