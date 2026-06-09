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六角海內外持續拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

六角（2732）昨（9）日召開股東常會，董事長王耀輝表示，今年國內品牌將持續展店，直營門市店數挑戰200家，海外市場除穩定發展東南亞與澳洲市場外，持續推動歐洲與北美市場布局，品牌持續國際化，以台灣作為品牌孵化與升級核心基地，全年營運維持穩健成長。

股東會通過去年財報及盈餘分配案。2025年依季度辦理現金股利與資本公積配發，其中第4季盈餘分派現金股利每股1元，以資本公積發放現金每股1元，加計第2季資本公積發放現金每股1.5元，全年合計每股配發現金3.5元。

六角2025年合併營收43億元，年增7.13％，全年毛利率維持52％高檔水準，營業淨利1.4億元，稅後純益5,024萬元，每股純益1.09元。公司指出，2025年第2季進行海外市場體質優化與組織調整後，第3季起逐步展現營運韌性，第4季受惠節慶消費需求帶動，並受益於併購「翰林茶館」及旗下王座國際併購「養心餐飲」效益逐步發酵，同時台灣直營門市積極展店挹注，營收與獲利同步提升，推升第4季單季EPS達0.81元。

東南亞 營收 歐洲

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