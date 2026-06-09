駿吉未完成第1季財報重申報 11日起停止買賣

駿吉-KY（1591）9日公告，接獲櫃買中心通知，由於公司未依主管機關通知期限重行公告申報2026年第1季財務報告，符合相關規定，自11日起股票將停止在證券商營業處所買賣；若停止買賣連續滿六個月仍未恢復交易，將有終止上櫃的風險。

櫃買中心指出，駿吉-KY先前公告及申報的2026年第1季財務報告，因會計師出具保留結論的核閱報告，已自5月20日起變更交易方法，並同步暫停融資融券交易。此次因公司未依主管機關要求期限完成重行公告申報，依據相關業務規則，自6月11日起停止買賣。

針對後續改善措施，駿吉-KY表示，已重新委任立本台灣聯合會計師事務所辦理115年第1季財務報告重新核閱及重行公告申報作業，並積極配合會計師執行各項核閱程序。

此外，公司已成立專案小組，由財務、內部稽核及相關子公司主管共同參與，針對主管機關及會計師所提出事項逐項檢視及改善，並提供所需佐證資料。

在內控制度方面，駿吉-KY表示，將強化子公司相關交易之內部控制制度及文件管理作業，包含銷貨、採購、應收帳款、應付帳款、存貨及營業成本等重要循環，以提升財務資訊之正確性及完整性。

公司指出，將持續與會計師及主管機關保持密切溝通，掌握核閱作業進度，並於完成重新核閱程序後，盡速辦理財務報告重新公告申報作業。未來將持續強化集團內部控制及公司治理機制，並落實各項改善措施，以確保財務資訊揭露之品質及符合相關法令規定。

倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券恐有終止上櫃之虞。