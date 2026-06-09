特力屋拚上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所於9日召開之第887次「有價證券上市審議委員會」，審議通過特力屋（7867）初次申請股票上市案，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關特力屋股份有限公司之相關基本資料如下，申請上市資本額新台幣9.6億元，董事長何湯雄、總經理張栢青，全體董事持股比率上，董事9席，占21.54%。輔導上市之承銷商為福邦證券。

特力屋主要業務為居家裝修相關商品及服務之銷售，市場結構上，內銷占100%。

特力屋的稅前純益（每股稅後盈餘EPS）部分，112年度2.94億元（2.89元）、113年度1.73億元（1.70元）、114年度2.65億元（2.39元）、115年前1季1.43億元（1.39元）。