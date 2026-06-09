弘塑營收／5月5.59億元 月增4.2％、年增7.1％ 創同期新高

半導體設備商弘塑（3131），於9日公布5月業績，呈現小幅月增局面，為歷年同期新高表現。

弘塑5月合併營收為5.59億元，月增4.2％、年增7.1％，累計前五月合併營收為26.91億元，年增15.8％。法人評估，該公司今年業績將有望突破80億元，持續改寫新猷。

弘塑先前提到，相信今年業績應會持續增長，客戶端直到明、後年的需求都非常強勁，其中成長最快的應是3D封裝領域，在明後年的營收比重應會顯著提升。

至於產能方面，弘塑表示，後續產能擴充會持續朝向較積極的策略，希望明、後年都繼續開出新產能，估計每年約要增加50％的產能才有辦法符合客戶需求。

弘塑集團執行長張鴻泰並指出，二期新廠已使得其產能加倍，但訂單需求超乎想像，員工數也快速增加，正急需廠房與人員。為了增加產能，正著手規畫進行併購、向外租借現成廠房，且盡快找下包廠商幫忙，希望短期內能不只補足今年所需產能，甚至可因應明、後年所需。