榮昌營收／5月及累計前五月創同期新高 WiFi 7出貨破五成

榮昌（3684）科技9日公布5月營收1.09億元，榮昌表示，受惠網通客戶追單，推升營收月增，WiFi 7占比破五成，搶進美國基建專案，已開始出貨，但出貨量能受美國調整鋼鋁關稅計算方式影響，未來持續搶進網路基建，成推升穩定成長關鍵。

榮昌5月營收1.09億元，月增7.8%，年增21.2%，累計前5月營收4.67億元，年增11.3%，單月及累計營收均創同期新高。

榮昌表示，5月營收較上月成長，主要還是來自網通客戶追加需求所致，六成出貨為天線相關產品，補足第1季度物料短缺的出貨需求，其中WiFi 7占比更超過50%，預期追加需求將延續到6月。

在美國基建專案部分，榮昌表示，美國基建專案多屬於機構類金屬機殼產品，4月起受到美國再度調整鋼鋁關稅計算方式，美國客人因成本增加進而從設計面尋找更好的避稅出貨方式，第2季雖有出貨，但是量能並未如預期放大。

榮昌表示，網路基礎建設為戶外專業防水抗候設計，認證複雜且冗長，一旦完成認證很難取代，過往在這類訂單需求往往超過10年以上，未來農業監測、環境監控、物流倉儲，雲端儲存、終端計算未來實體AI的擴展，在戶外布建的數量只會多不會少，可望成為公司營運長期成長動能。