全家營收／5月突破百億元、年增7.4% 單月、累月同創歷史新高

全家（5903）9日公布5月營收100.6億元，年增7.3%；累計前五月營收為473.9億元，年增9.1％，單月、累月營收創下歷史新高。

全家指出，綜觀五月整體業績穩健成長，主要動能來自於店數增長、繳稅季省荷包販促活動奏效、掌握分眾便利飲控需求，進而帶動鮮食、一般商品皆成長，整體業績持續向上。

鮮食表現穩健，運用「趨勢洞察」、「本質精進」兩大策略推出多元新品。健康食飲需求已成趨勢，健康志向運動應援、纖食應援之主食表現亮眼，輔以午、晚餐促銷機制「全家超級配」無糖茶飲搭餐優惠，便當業績跳躍性成長四成，全新減糖應援系列烘焙商品亦帶動土司蛋糕業績向上。瞄準繳稅季省荷包需求，「狠飽系列」運用跨界聯名策略，攜平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」推出高CP大份量鮮食，帶動相關主食業績向上。三明治本質精進策略奏效，土司體全面採用匠土司，內餡食感同步升級，助攻業績穩健成長。

一般商品部份，瞄準五月省荷包及便利採買需求，APP外送自取服務「Faminow」推出FMC衛生紙等民生剛需用品優惠，帶動棉、紙製品業績成長超過三成。隨氣溫入夏，推出冰品、飲料全店販促活動，且自有品牌FamiCollection同步推出天然少添加果茶新品，健康機能水亦持續熱銷，相關業績同步成長。

截至5月31日止，全家總店舖數達4,495家，今年目標展店180店、淨增120店。

展望6月，高溫商機掌握為營運重點，並將掌握端午連假、運動應援商機、618購物節電商檔期，持續推升營收成長。