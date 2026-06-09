中光電營收／5月32.4億元 月增2.2%、年增6%

中光電（5371）9日公告今年5月合併營收32.42億元，較4月合併營收31.71億元成長2.25%，相較去年同期30.58億元則成長6%。累計今年前五個月合併營收為157.75億元，較去年同期成長10.7%。展望6月，影像產品和節能產品出貨可望雙雙成長。

中光電表示，影像產品5月合併營收約7.35億元，出貨量4萬多台。受惠於運動賽事提前備貨需求升溫，5月營收及出貨量較4月分別成長12%及11%。惟與去年同期相比，營收與出貨量則分別減少4%及25%。累計今年前五個月，影像產品合併營收約35.2億元，較去年同期減少10%；累計出貨量則約20.9萬多台，年減18%。展望6月，隨著運動賽事提前備貨需求持續增溫，預期影像產品整體出貨動能將逐步回升。

節能產品5月合併營收16.42億元，較4月略減3%，與去年同期相比則成長7%。5月大尺寸TV/PID營收為2.16億元，月成長17%；Monitor產品營收為5.78億元，與4月持平；NB機種營收約4.97億元，月減19%；Tablet機種營收約0.49億元，與4月持平。5月節能產品整體出貨量約224.6萬片/台，較4月及去年同期分別減少12%及8%。累計創年前五個月節能產品合併營收約81.84億元，較去年同期大幅成長24%，出貨量則約1,175萬片/台，較去年同期成長3%。展望6月，預期TV/PID產品出貨大幅成長帶動下，節能產品整體出貨量將較5月成長。