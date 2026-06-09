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台鎔營收／5月1.64億元創次高 半導體廢棄物處理與售電雙利多助攻

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
台鎔公司。圖／截自官網
台鎔公司。圖／截自官網

台鎔科技（6947）9日公布5月合併營收1.64億元寫歷史次高，月增53.34%，年增47.06%；累計今年前五月合併營收6.84億元，年增70.45%。

台鎔表示，成長主因除半導體有害廢棄物隨台灣半導體供應鏈擴產效益下的需求增加外，子公司翰陽綠能於去年底正式商轉，生活垃圾及一般事業廢棄物之處理量能皆位於滿載的狀況，整體發電效率穩定成長，上月售電金額也創下歷史新高；在扣除去年12月台電一次性累積電費差額收入下，集團5月營收為歷史新高。

台鎔指出，集團在半導體有害廢棄物處理與一般廢棄物焚化能源業務的雙核心驅動下，營運動能持續增溫。其中，因AI基礎設施需求快速成長，台灣半導體廠陸續擴產，在先進製程產能持續投產下，半導體所需之特化品溶劑使用量及複雜度雙雙提高，造成半導體相關廢棄物的處理需求量高於目前台灣的處理產能。

台鎔說明，公司在有害廢棄物處理領域，目前擁有結合焚化與蒸餾的完整處理鏈，月許可量可達焚化處理3,848噸與物理處理2,880噸，並透過精準配料與數據化分析，維持穩定熱值與處理能力。

尤其在半導體產業需求持續高檔之際，隨著AI晶片與先進製程的快速擴張，新材料的導入與製程廢液種類複雜度同步增加，使得高難度有害廢棄物的處理需求更顯迫切。台鎔憑藉長年服務國際半導體與電子大廠的實績，搭配嚴謹的汙水與污染防制系統與超過300天的年均運轉天數，在有害廢棄物處理市場具備指標性地位。

在子公司方面，台鎔持股百分之百的子公司翰陽綠能，自2020年與新竹縣政府簽訂BOO投資案以來，歷經籌建與測試，已於去年12月31日正式商轉。

台鎔進一步指出，自去年試運轉至目前正式商轉五個月以來，翰陽綠能已經處理超過13萬噸新竹縣十三鄉鎮市之民生垃圾，有效解決過去縣內無焚化爐，需委由其他縣市代為處理的狀況，目前縣內民生垃圾已全數由翰陽綠能處理，並且在處理過程中累積發電1.4億度電，回供給縣內民眾使用，透過25%以上的再生能源轉換效率發電，著實做到轉廢為能，資源再生的實績。

台鎔表示，營收的亮眼成績不僅反映公司現有業務的穩健成長，更是長期戰略布局逐步開花結果的體現。面對台灣城市焚化爐陸續老化、再生能源需求持續增加，以及半導體產業帶動的有害廢棄物處理挑戰，台鎔將持續深化廢棄物全領域處理能力，並推動綠能再生，為產業與社會創造環境與經濟雙贏的價值。

營收 半導體 廢棄物

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