五福營收／5月9.13億元、年增22% 創同期新高、單月第三高

五福（2745）9日公告5月合併營收達9.13億元，較去年同期成長22.53%，創下同期新高，並寫下公司單月第三高紀錄，展現穩健且持續成長的營運動能。

五福自疫後解封以來，公司營運量能持續擴大。過去19個月份營收表現中，除2026年1月因農曆春節落點差異微幅影響外，其餘18個月份皆創下同期新高，顯示公司產品競爭力、市場布局、品牌影響力及成長動能持續提升。

公司表示，5月營收成長主要受惠於「高雄公會國際旅展」及「台北國際觀光博覽會」兩大實體旅展帶動，以及公司推出的「抗漲方案」成功掌握通膨環境下的消費需求。透過提前布局暑假旺季產品及促銷活動，不僅有效帶動來客數與訂單成長，也進一步挹注整體營收表現。

展望後市，五福對下半年營運維持樂觀看法。除持續推出暑假檔期優惠商品外，也已提前啟動第4季聖誕跨年及2027年第1季春節檔期之早鳥促銷活動，積極搶攻旅遊市場商機。此外，公司亦將持續參與各大旅展活動，包括6月台中ATTA夏季旅展，以及7月台北與高雄夏季旅展，透過實體展會結合線上行銷資源，進一步擴大市場滲透率與品牌能見度，為下半年營運成長增添動能。

在人才發展方面，五福正式啟動「MA方舟計畫」儲備幹部招募，儲備幹部招募，透過跨部門輪調及系統化培訓機制，培育未來經營管理人才。同時，公司持續優化薪酬福利制度，實施每年兩次晉升調薪機制，打造具競爭力的人才發展環境。同時為實踐「利益共享」企業文化，五福旅遊亦將於今年7至8月安排50位績優同仁前往埃及參加業務激勵旅遊，並提供5天帶薪榮譽假。