全家餐飲營收／5月2.56億元、年增12.74% 創單月新高紀錄

全家餐飲（7708）9日公告5月營收為2.56億元，年增12.74%，創單月歷史新高紀錄，累計前五月營收12.16億元，年增12.69%，創同期新高紀錄。全家餐飲表示，5月受惠母親節檔期及旗下各品牌推出專屬套餐及限定活動，並與「全家」跨通路合作，擴大品牌接觸率，以及新開店效應，成功帶動營運表現。

5月適逢母親節，大戶屋和bb.q CHICKEN推出千元以下超值優惠套餐搶市，IKIGAI燒肉則瞄準聚餐需求，推出甕漬巨龍&美國PR嫩肩雙拼套餐、美國牛胸腹大盛等經典暢銷套餐搶攻節慶商機，推動營收持續向上。bb.q CHICKEN致力打造每個生活場景都可以吃韓式炸雞的幸福歡樂時光，今夏特別與「全家」跨通路合作，聯名推出洋芋片、飲料、泡麵等一系列商品，創造討論話題，帶動來客助攻營收成長。

展望後市，掌握6月畢業季和暑假旺季到來，各品牌整備營運備戰、推出相關行銷活動搶市，bb.q CHICKEN攜手超人氣手遊《棕色塵埃2》推出限定聯名套餐和打造主題店，共同搶攻人潮商機；此外，全家餐飲持續擴大餐飲市場版圖，IKIGAI燒肉於6月將進軍高雄地區開店，大戶屋下半年有持續展店規劃，皆可望成為驅動營收的動能。