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揚秦營收／5月突破3億元、年增15.5% 創單月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）9日公布5月營收3.04億元，年增15.51%，月增8.72%，創單月歷史新高紀錄。累計前五月營收共14億元，年增19.23%，創同期新高。揚秦表示，受惠於營運主力品牌「麥味登」全台店數穩定成長以及規模經濟效益帶動下，單月營收首次突破3億元，保持雙位數成長佳績。

揚秦國際總經理林麗玲表示，5月營收創歷史新高，主要受惠於早午餐品牌「麥味登」店數增長，營運規模持續擴大。同時，麥味登年度新品「元氣蛋白系列」全門市開賣後，不僅被網友譽為「夢幻增肌逸品」，由純蛋白液製作的「蛋白磚」取代漢堡麵包，迎合餐飲潮流的健康取向，更締造日銷萬顆的紀錄，廣受消費者喜愛。再加上品牌聯名活動，雙雙帶動了門市的來客數與客單價。

展望後市，林麗玲指出，「麥味登」與「炸雞大獅」接連透過與療癒系超人氣IP「LULU豬」及台灣知名插畫藝術家「KINGJUN」的聯名合作，推出全新期間限定餐點、限量設計包材與周邊商品。不僅能活化門市氛圍，激起社群討論話題及周邊收藏熱潮，更有望吸引多元客群進店消費，對於提升品牌知名度與黏著度有顯著效益。

此外，揚秦加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」，也將連袂參加6月12日至15日在台北世貿一館登場的「2026台北國際連鎖加盟創業展－夏季展」，持續打造值得信賴的加盟創業平台，積極推動展店，擴展海內外版圖，為長期營運動能添柴加火。

截至目前，「麥味登」總店數1,025家，「炸雞大獅」海內外店數120家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。

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