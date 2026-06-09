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王座股東會／通過配發現金4元 段純貞澳洲5月開幕、YACHE揮軍馬來西亞

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王座9日召開2026年股東常會，通過2025年度全年配發現金4元，圖右二起為王座董事長王耀輝、總經理林子恒。王座／提供
王座9日召開2026年股東常會，通過2025年度全年配發現金4元，圖右二起為王座董事長王耀輝、總經理林子恒。王座／提供

王座（2751）9日召開2026年股東常會，董事長王耀輝表示，王座將持續推動多品牌展店策略，維持每年8至10家新門市展店節奏，同時深化海外市場布局。其中「段純貞」澳洲首店已於5月正式開幕，「YACHE韓式蔬食」亦規劃進軍馬來西亞市場，持續拓展全球餐飲版圖。對今年整體營運維持審慎樂觀看法，全年營運表現穩健向上。

王座2025年透過品牌升級、IP聯名活動、會員經濟深化及產品組合優化，有效提升品牌聲量與消費者黏著度，同時藉由併購「養心餐飲」51％股權及取得「雞三和」代理效益，進一步帶動整體營收規模與獲利能力成長，推升全年合併營收達17.71億元，年增27.46％，創歷史新高；營業利益1.05億元，年增35.49％，稅後純益0.89億元，年增10.88％，全年EPS達4.57元。

王座2025年度上半年配發現金股利1.5元，下半年度盈餘分配案配發現金股利每股2.5元，合計全年配息每股4元，以2025年每股稅後盈餘4.57元計算，現金配發率近九成。

今年第1季，王座受惠農曆春節聚餐需求、多品牌展店效益，以及養心餐飲併入後營收規模擴大，第1季合併營收達5.05億元，年增38.77％，創單季同期新高，稅後淨利0.2億元，年增15.05％，EPS達1.01元。

邁入第2季，5月母親節聚餐旺季，王座旗下品牌推出母親節限定套餐與聚餐方案，加上天氣漸熱推升百貨公司人流，帶動來客數與客單價提升，得5月合併營收1.7億元，月增6.97％，並較去年同期成長30.72％，累計前五月合併營收8.34億元，年增率36.05％，預期第2季合併營收較去年同期雙位數成長可期。

馬來西亞 澳洲 餐飲

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