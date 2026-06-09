振宇五金營收／5月2億元、月增6.1% 年增10.8％創同期新高

振宇五金（2947）9日公告2026年5月營收達2億元，年增10.88%，月增6.1%，繳出年月雙成長佳績；累計前五個月營收達9.8億元，年增7.3%。公司表示，受惠於北部展店效益持續發酵、居家修繕與DIY需求穩定成長，以及會員經濟規模擴大，帶動整體營運表現。

5月整體來客數年增6.62%，客單價年增4.05%；其中近年積極布局的北部市場成效逐步顯現，5月北部地區營收年增率突破20%，顯示社區型門市與在地服務策略已逐漸轉化為營運成果。

從商品銷售結構觀察，隨著梅雨季來臨，民眾對於居家防漏、防水工程及修繕工具的需求明顯激增，帶動全台門市買氣升溫。累計1至5月以「居家用品」類別成長幅度最為顯著，年增達15.94%；「土木工具」及「油漆防水」類別亦分別達到12.49%及12.15%雙位數成長。振宇五金分析，近年來居家DIY與自主修繕風氣逐漸普及，加上季節性氣候因素帶動，防水及防潮修繕商品需求持續增溫，成為推升營收的重要動能。

在通路布局方面，振宇五金持續朝全台百店目標邁進。繼5月30日高雄苓雅店正式開幕後，高雄地區門市數達9家，進一步強化南部都會區服務密度，緊接著將於6月27日開設台中大里益民店，全台門市數將正式提升至97家。值得注意的是，在排除改裝門市影響後，5月同店營收仍年增4.09%，顯示除展店效益外，既有門市營運表現亦維持穩健成長。隨著大台中及南北部核心都會區布局逐步完整，未來將持續透過社區型展店模式擴大服務範圍，提升市場滲透率與即時修繕服務能力，穩步朝百店里程碑邁進。

數位會員經營方面，振宇五金持續深化會員生態圈，截至5月底會員總數已達70.2萬人，年增14.46%，會員營收占比達55.6%，年增8.51%；會員客單價年增3.79%，且平均客單價較非會員高出3.8%，顯示會員制度持續帶動消費黏著度與回購表現。公司指出，會員制度已成為帶動來客數與回購率的重要成長引擎，未來將持續透過會員點數回饋、修繕課程推廣及會員專屬優惠活動，結合O2O（線上線下整合）服務模式，提升會員活躍度與消費體驗。

因應夏季高溫及即將到來的颱風季節，振宇五金同步推出「涼夏對策」及防災商品專區，於全台門市規劃降溫、防曬用品，以及防災物資與居家修繕工具商品專區，協助民眾提前做好防颱與居家安全準備。公司表示，近年極端氣候事件發生頻率與強度持續增加，帶動防災用品、居家安全及災後修繕相關商品需求穩定成長，相關品類已逐漸成為重要的季節性銷售動能。振宇五金也配合政府防災宣導方向，定期檢視與優化防災商品配置，發揮社區型五金通路即時供貨與在地支援功能，協助民眾提升居家防災韌性。

在企業文化方面，振宇五金持續推動健康職場及運動企業文化，除長期開設多元運動課程，鼓勵員工培養規律運動習慣外，今年端午連假也將第三度參與彰化縣鹿港國際龍舟錦標賽，由總經理洪國展率領總部及門市夥伴組成兩支隊伍參賽。公司表示，透過運動賽事及健康促進活動，不僅有助於提升團隊凝聚力與跨部門合作默契，也展現企業重視員工健康與幸福職場的經營理念。

展望未來，振宇五金表示，居家修繕、生活五金及防災備品等需求具備長期剛性，市場發展前景穩健。隨著全台百店里程碑進入倒數階段，公司將持續深化社區型通路經營，透過門市網絡擴張、物流效能提升及會員經濟發展，強化規模經濟效益與市場滲透率。公司認為，在展店效益、既有門市成長及會員經濟三大動能帶動下，全年營運可望維持穩健成長態勢。