三聯營收／5月5.3億元、年增18.6% 股價站上百元大關

三聯（5493）9日公告今年5月合併營收5.3億元，月增6.3%，年增18.6%。今天股價站上百元大關，上漲6.4元，成交量1,604張，收100.5元，呈連三漲走勢。

三聯累計今年前五個月合併營收24.99億元，年增16.2%，為歷年同期新高。

三聯董事長林大鈞表示，面對AI浪潮帶來的機會與挑戰，三聯採取「以硬帶軟」策略，強化硬體研發對應AI時代不同應用。已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。展望未來，他認為，這波穩健成長期能見度可達2027年上半年。

林大鈞指出，三聯營運以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為基本方針，並朝加速優化研發、生產開發與應用整合能力。同時，善用與國際品牌代工及合作機會，掌握市場需求與產品定位，來強化產銷布局，拓展事業版圖，力求穩健成長。

林大鈞舉例說明，隨著AI帶動半導體製程線寛越來越精細，同步也對廠房結構是否有傾斜、及設備是否被震動干擾及敏感度更敏銳。因此，三聯59年來以服務基礎建設提供監測產品，並擁有硬體製造的優勢，已與數家半導體廠及其供應鏈合作，開發針對傾斜、震動等所需的一體化高精度地震儀監測設備。既可精確量測震動，並衍算出環境參數，做為製程設備調校的參考。