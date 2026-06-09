王座股東會／通過配發4元現金股利 配發率近九成

王座（2751）國際9日召開2026年股東常會，會中承認2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

王座2025年透過品牌升級、IP聯名活動、會員經濟深化及產品組合優化，有效提升品牌聲量與消費者黏著度，同時藉由併購「養心餐飲」51％股權及取得「雞三和」代理效益，進一步帶動整體營收規模與獲利能力成長，推升全年合併營收達17.71億元，年增27.46％，創歷史新高；營業利益1.05億元，年增35.49％，稅後純益0.9億元，年增10.88％，營業利益與稅後淨利均創年度歷史次高，全年EPS達4.57元。

王座2025年度上半年配發現金股利1.5元，下半年度盈餘分配案配發現金股利每股2.5元，合計全年配息每股4元，以2025年每股稅後盈餘（EPS）4.57元計算，現金配發率近九成。

王座表示，未來將持續兼顧營運成長、展店資金需求與財務體質，維持穩健股利政策，持續回饋長期支持股東。

今年第1季，王座受惠農曆春節聚餐需求、多品牌展店效益，以及養心餐飲併入後營收規模擴大，得第1季合併營收達5.05億元，年增38.77％，創單季同期新高，稅後淨利0.20億元，年增15.06％，EPS達1.01元。

邁入第2季，5月母親節聚餐旺季，王座旗下品牌推出母親節限定套餐與聚餐方案，加上天氣漸熱推升百貨公司人流，帶動來客數與客單價提升，得5月合併營收1.7億元，月增6.98％，並較去年同期成長30.73％，累計1-5月合併營收8.35億元，年增率36.05％，預期第2季合併營收較去年同期雙位數成長可期。

展望後市，王座將持續推動多品牌展店策略，維持每年8至10家新門市展店節奏，同時深化海外市場布局。其中「段純貞」澳洲首店已於5月正式開幕，「YACHE韓式蔬食」亦規劃進軍馬來西亞市場，持續拓展全球餐飲版圖。此外，公司亦將持續進行品牌汰弱留強、營運效率優化，並規劃引進新代理品牌及IP聯名活動，擴大多元客群與提升品牌競爭力。隨著多元品牌布局與海外授權效益逐步發酵，加上展店計畫持續推進，王座對今年整體營運維持審慎樂觀看法，期全年營運表現穩健向上。