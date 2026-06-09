橘子5月營收年增5% AI事業進軍COMPUTEX、遊戲改版搶旺季商機

橘子集團今日公告5月自結合併營收為新台幣5.8億元，月減12%，因適逢傳統行業淡季周期；年增5%，受惠人氣手遊上月改版效應持續發酵，同時主力端遊月活躍用戶重返近月高點，玩家回流趨勢明顯。累計前五月自結合併營收達新台幣38.3億元，年減9%。

遊戲橘子表示，隨著全球AI浪潮正從技術導入轉向商業應用，將AI列為核心戰略的橘子集團持續推動跨產業的「AI全方位解決方案」，6月份橘子集團首度參與亞洲科技盛會COMPUTEX，展示旗下最新Vyin AI商業突破，聚焦機器人大腦解決方案於智慧零售場域的落地成果，與多國潛在客戶交流，加速推進客戶導入與PoC驗證。未來，集團AI服務更能延伸至數位遊戲、影視娛樂、生活服務等多元市場，推動AI技術規模化輸出，驅動集團全新成長曲線成形。

公司指出，迎接暑假，遊戲方面也將接續推出大型改版，《新楓之谷》夏季改版舉辦線下玩家活動，並透過經典職業進化、全新BOSS及養成內容更新，持續提升玩家活躍度表現；同時釋出《新楓之谷：經典版》開服訊息，預計於7月展開事前預約，搶攻旺季商機。《新瑪奇》則將推出主線劇情改版，帶動互動熱度，期能穩固暑期營運動能。