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六角股東會／深化全球餐飲品牌布局 今年營運向上可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

六角（2732）國際9日召開2026年股東會通過2025年度依季度辦理現金股利與資本公積配發，其中第4季盈餘分派現金股利每股1元，另以資本公積發放現金每股1元，加計第2季資本公積發放現金每股1.5元，全年合計每股配發現金3.5元，持續落實回饋股東政策。

六角2025年合併營收新台幣43億元，年增7.13％，全年毛利率維持52％高檔水準，營業淨利1.4億元，歸屬母公司業主稅後淨利5,024萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.09元。

公司指出，自2025年第2季進行海外市場體質優化與組織調整後，第3季起逐步展現營運韌性，第4季受惠節慶消費需求帶動，並受益於併購「翰林茶館」及旗下王座國際併購「養心餐飲」效益逐步發酵，同時台灣直營門市積極展店挹注，帶動營收與獲利同步提升，推升第4季單季EPS達0.81元，創近四季新高。

六角2026年第1季延續營運成長動能，首季合併營收13.4億元，季增14.93％、年增43.75％，營業利益與稅後淨利分別較去年同期成長286.78％與328.93％，每股稅後盈餘（EPS）1.10元，單季獲利已超越去年全年表現。

受惠「Chatime日出茶太」全球市場需求持續成長，同店銷售表現穩健，同時國內受連休假期帶動餐飲消費需求成長，使六角累計1-4月合併營收達17.73億元，年增率40.57％。

六角表示，隨氣候漸熱，全球手搖茶飲市場進入傳統旺季，既有門市業績持續成長，加上「Chatime日出茶太」5月推出首間「新茶太」概念店，進駐台北伊通商圈，透過全新空間設計、菜單架構與消費體驗升級，持續深化年輕消費族群布局，進一步強化品牌競爭力與市場滲透率，得5月合併營收4.35億元，並較去年同期成長24.29％；累計1-5月合併營收22.08億元，年增率37.03％，5月與前5月合併營收雙創同期新高，第2季營運表現成長可期。

未來，六角將持續深化「國際餐飲品牌平台」布局，透過多品牌整合與跨區域資源整合能力，強化全球營運規模與品牌競爭力。今年國內品牌將持續展店，直營門市店數挑戰200家，海外市場除穩定發展東南亞與澳洲市場外，亦持續推動歐洲與北美市場布局，並以台灣作為品牌孵化與升級核心基地，推動旗下品牌國際化發展，全年營運維持穩健成長。

營收 股利

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