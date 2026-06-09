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AI晶片測試需求升溫 漢測客製化解決方案添動能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

半導體晶圓測試解決方案業者、漢測（7856）9日公布今年5月營收為4.26億元，與去年同期比較年增104.39%。主要受惠於AI晶片測試需求持續升溫，推升熱管理模組、相關客製化產品及工程服務需求同步成長。

隨著AI伺服器與高階運算架構持續演進，市場對運算效能、功耗密度與系統穩定性的要求同步提升，也使熱管理相關議題在半導體供應鏈中受到更多關注。此一趨勢亦延伸至晶圓測試階段，隨著 AI 晶片測試條件日益複雜，測試環境的穩定性與系統整合能力成為關鍵。

漢測憑藉自主研發能力，並整合探針卡、工程服務及客製化產品經驗，持續布局熱管理相關技術與應用，提供對應的測試解決方案，協助客戶因應高階晶片測試所需的多元需求。未來隨著高階晶圓測試需求持續提升，相關布局亦將有助於優化公司產品組合，並進一步強化漢測在晶圓測試市場的差異化競爭力。

半導體 晶片 探針卡

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