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寶雅衝刺500店！股價飆上623元 創近三年新高
寶雅（5904）9日股價強勢表態，開盤即跳空上漲，盤中來到623元，大漲逾7%，不僅一舉站上600元整數關卡，也改寫近三年來新高價，躍居零售通路族群焦點。
市場人士分析，寶雅近期獲買盤追捧，主要反映公司營運動能持續增強。寶雅去年營收253.2億元、年增7.2%，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股純益（EPS）29.54元，連續三年改寫歷史新高；今年第1季營收70.95億元、年增12.7%，稅後純益9.9億元，年增26.2%，每股純益9.3元，同樣繳出亮眼成績單。
除了獲利持續創高外，寶雅今年股東會完成董事改選，並將董事會結構由原本四席董事、四席獨立董事，調整為兩席董事、六席獨立董事，獨立董事席次首度超越一般董事；同時取消副董事長職位，強化公司治理布局。此外，公司也通過每股配發現金股利25.5元，創下歷年新高。
展望後市，寶雅近年積極推動店型優化與數位轉型，截至去年底全台店數已達470家，今年有望突破500店大關。法人看好，在展店效益、會員經濟及自有品牌持續擴大的帶動下，寶雅今年營收與獲利仍具成長空間，也成為近期資金追捧的重要原因。
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