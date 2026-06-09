寶雅衝刺500店！股價飆上623元 創近三年新高

台股近年多頭行情氣勢如虹，高居市值第一的護國神山台積電（2330）無疑是引領大盤上攻的權值之王。 理財型YouTuber懶錢包台灣集中保管結算所截止至5月29日的最新數據，針對台積電的股東結構進行深度剖析。 她指出，雖然台積電近年在 AI 熱潮推動下躍升為亞洲市值第一、全球前十的巨無霸企業，但高達266萬名的股東中，實際上高達八成以上的投資人仍處於起步階段，屬於「 手中張數不夠、幾百趴漲幅也難改變人生 」的零股小資族。

2026-06-09 10:13