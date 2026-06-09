鈊象5月每股稅前賺4.55元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告自結5月稅前盈餘12.84億元，單月每股稅前盈餘4.55元，優於4月的4.5元；前五月每股稅前盈餘22.69元，表現亮眼。

鈊象分析，5月授權與網路遊戲營收比重達98%，商用遊戲為2%，該公司正持續擴大海外市場布局，遊戲授權業務版圖已橫跨歐洲、北美、亞洲與非洲，估今年全年營收、獲利將再創高。

此外，鈊象去年毛利率衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司獲利表現有正面幫助。

針對授權業務展望，鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照，美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。

鈊象董事長李柯柱曾表示，南非是鈊象揮軍非洲市場的首站，近期不僅已取得當地政府認證與營運執照，且遊戲也已正式上線，估計二至三個月內將開始貢獻營收，後續也會評估是否插旗其他非洲國家。

歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞等。據悉，歐洲為全球最大線上博弈市場，粗估每年市場規模達472億美元，將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要的成長動能。