立弘轉上櫃 申購報酬率逾六成

臺灣證券交易所公告，立弘（1780）採競價拍賣方式辦理承銷，於6月8日順利完成，得標加權平均價格25.49元。

立弘初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，立弘辦理競價拍賣股數8,727仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於6月8日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格23.1元、最高得標價格31.5元。

另外，立弘公開申購將於6月9日截止，承銷價18.88元，一人可申購1張。以立弘8日興櫃均價30.43元計算，抽中現賺1.1萬元、報酬率達61.1%。

立弘上櫃日期6月17日，上櫃前承銷股數2,381張，證交所公布截至8日早盤有93,618筆申購單，換算當前中籤率2.5％，由於承銷股數較多，相對來說中籤率算高。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html