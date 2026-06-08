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元太營收／5月32.8億元 月增13.3%、年增1%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太於2026台北國際電腦展秀出與BMW合作的全車可變色iX3 Flow Edition概念車。記者李珣瑛／攝影
元太於2026台北國際電腦展秀出與BMW合作的全車可變色iX3 Flow Edition概念車。記者李珣瑛／攝影

元太（8069）8日公告今年5月合併營收32.8億元，月增13.3%，年增1%，為近九個月單月新高。

元太累計今年前五個月合併營收148.09億元，年增1.3%，為同期史上新高。今天股價隨大盤下挫，跌15.5元，成交量逾1萬張，收198.5元。

元太近年強攻大尺寸電子紙廣告看板市場，繼 Philips、Sharp、Samsung 等國際品牌大廠已採用元太電子紙進軍廣告看板市場，LG也宣布加入供應鏈。另外包括：京東方、惠科、華星等面板廠也陸續推出不同尺寸產品。 元太已有10家模組夥伴可提供電子紙模組產品，整體產線超過100條；遠較於元太自有15條模組線多得多，有助於擴大市場規模。

元太 營收 電子紙

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