聽新聞
0:00 / 0:00
元太營收／5月32.8億元 月增13.3%、年增1%
元太（8069）8日公告今年5月合併營收32.8億元，月增13.3%，年增1%，為近九個月單月新高。
元太累計今年前五個月合併營收148.09億元，年增1.3%，為同期史上新高。今天股價隨大盤下挫，跌15.5元，成交量逾1萬張，收198.5元。
元太近年強攻大尺寸電子紙廣告看板市場，繼 Philips、Sharp、Samsung 等國際品牌大廠已採用元太電子紙進軍廣告看板市場，LG也宣布加入供應鏈。另外包括：京東方、惠科、華星等面板廠也陸續推出不同尺寸產品。 元太已有10家模組夥伴可提供電子紙模組產品，整體產線超過100條；遠較於元太自有15條模組線多得多，有助於擴大市場規模。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。