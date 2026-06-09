中菲行5月合併營收年增39% 喬山增1.6%

中菲行（5609）受惠於客戶半導體及AI伺服器出貨需求持續強勁，集團空運貨運量較去年同期成長近三成，5月集團合併營收32.4億元，年增39%，創下自2022年9月以來單月營業額新高。

中菲行累計前五個月營收表現，空運貨運量年增約兩成、海運貨運量年增近一成，合併營收131.3億元，年成長10.7%，顯示在市場環境持續變動及地緣政治不確定性影響下，半導體及AI相關需求仍持續支撐亞太區物流市場成長，中菲行亦展現穩健的營運韌性與成長動能。

航空市場方面，隨著近期中美高層會談後，部分高科技產品相關出口限制與關稅政策逐漸明朗，市場對貿易政策的不確定性有所降低，中美空運需求亦出現回穩跡象。

喬山（1736）昨（8）日公布5月份合併營收為41.61億元、年增1.6%；累計前五月營收達198.57億元，年增8.1%。喬山指出，目前在手訂單展望非常好，將會集中在下半年，旗下各大製造廠正開足馬力準備產能與庫存，確保供貨順暢，為營運衝出最漂亮的成績。

該公司指出，五月份營收表現，以歐洲及亞洲區域最為亮眼。