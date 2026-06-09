快訊

颱風天恐成血滴子…屋頂強制設置光電8月上路 配套不足埋後患

新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸出大洞 釀3戶毀損4人受傷

WWDC26看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

醫揚5月營收年增績昂49% 接單暢旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

華碩集團小金雞醫揚（6569）昨（8）日公告5月營收1.71億元，年增49.78%，累計前五月營收6.45億元，年增21.84%。醫揚今年AI醫療訂單一波波，與輝達、英特爾等大廠的合作案也可望持續擴大。

醫揚積極布局醫療AI市場，除已推出多款AI醫療設備並取得國際醫療大廠訂單外，今年更將智慧長照3.0列為核心發展方向，聚焦遠距醫療、智慧照護及醫療影像運算等應用領域，同時深化與NVIDIA、Intel等國際科技夥伴合作，推動AI醫療方案落地，擴大高附加價值業務比重。

醫揚表示，醫療AI已成為全球醫療產業發展重點，該公司將以醫療安規電子設計與醫療級運算平台為核心，結合AI輔助診斷、照護管理及影像運算等應用，加速智慧醫療導入臨床場域。因應後疫情時代醫療居家化、遠距化與流程數位化趨勢，醫揚也將發展智慧長照3.0解決方案，切入高齡照護與遠距健康管理市場。

醫揚並持續擴大AI方案生態系布局，除與NVIDIA合作推動智慧醫療解決方案外，也結合Intel平台發展智慧復健機器人及智慧照護應用，希望將醫療級嵌入式運算能力延伸至長照與復健市場。

英特爾 營收 NVIDIA

延伸閱讀

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI應用拉貨強勁

政府挺生醫…兩大計畫動起來 800億銀彈上膛

強生進軍高端製藥設備

穎崴營收／5月10.73億元、年增逾119% AI雙引擎帶動創單月次高

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。