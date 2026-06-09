醫揚5月營收年增績昂49% 接單暢旺

華碩集團小金雞醫揚（6569）昨（8）日公告5月營收1.71億元，年增49.78%，累計前五月營收6.45億元，年增21.84%。醫揚今年AI醫療訂單一波波，與輝達、英特爾等大廠的合作案也可望持續擴大。

醫揚積極布局醫療AI市場，除已推出多款AI醫療設備並取得國際醫療大廠訂單外，今年更將智慧長照3.0列為核心發展方向，聚焦遠距醫療、智慧照護及醫療影像運算等應用領域，同時深化與NVIDIA、Intel等國際科技夥伴合作，推動AI醫療方案落地，擴大高附加價值業務比重。

醫揚表示，醫療AI已成為全球醫療產業發展重點，該公司將以醫療安規電子設計與醫療級運算平台為核心，結合AI輔助診斷、照護管理及影像運算等應用，加速智慧醫療導入臨床場域。因應後疫情時代醫療居家化、遠距化與流程數位化趨勢，醫揚也將發展智慧長照3.0解決方案，切入高齡照護與遠距健康管理市場。

醫揚並持續擴大AI方案生態系布局，除與NVIDIA合作推動智慧醫療解決方案外，也結合Intel平台發展智慧復健機器人及智慧照護應用，希望將醫療級嵌入式運算能力延伸至長照與復健市場。