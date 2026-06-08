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萬潤營收／5月年增逾4成 累計前五月27.5億元、年增23.56%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體設備商萬潤（6187）8日公布5月合併營收7.29億元，月增18.8%、年增43.77%；累計今年前5月營收27.5億元，年增23.56%。隨AI、高效能運算與先進封裝需求延續，萬潤營運動能維持高檔。

萬潤為半導體封測與先進封裝設備供應商，產品涵蓋點膠、貼合、自動化、散熱與相關製程設備。近年AI晶片需求快速成長，持續推升高階封裝投資，設備拉貨動能也成為市場關注焦點，萬潤被視為台系先進封裝設備供應鏈指標廠之一。

展望後市，AI晶片需求帶動高階封裝投資升溫，台積電（2330）嘉義AP7廠、日月光投控（3711）旗下路竹廠及矽品二廠等，明年上半年將進入設備交機高峰，有望成為設備商出貨重要引擎。法人指出，萬潤為台積電合格供應鏈，半導體封測設備占營收比重達八至九成，在CoWoS設備供應鏈中具備高市占率，並已將布局延伸至SoIC、CoPoS等先進封裝技術。

除CoWoS外，萬潤也積極投入CPO與面板級封裝相關設備，相關樣品機已交付客戶驗證，其中CPO鎖定交換器應用，面板級封裝設備則具備從實驗機到量產機的完整布局。隨AI伺服器與高速運算應用持續推升先進封裝需求，萬潤後續營收表現將取決於客戶擴產時程、設備交機進度與新應用驗證成果。

萬潤 營收 封測

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