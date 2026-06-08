智新生技台澳布局大躍進 先導工廠下半年啟動試車驗證

智新生技*（7832）8日召開股東常會，會中順利通過各項議案，並承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案。董事長黃先龍表示，公司以IG-002新藥的多元RNA序列為測試基礎，完成外泌體包覆條件評估與製程優化，並取得初步成果，公司並啟動外泌體先導工廠的建置。

此外，智新生技也成為全球首家獲得澳洲政府主導之BRIDGE計劃贊助，並攜手國際頂尖研究機構Kirby研究所共同推動抗新冠病毒新藥IG-001的開發。今年將繼續推進主力新藥的開發，同時強化核心技術平台與產線建置，並深化國際合作，希望股東繼續給予支持。

黃先龍強調，智新生技的核心優勢在於專注RNA技術，並結合「外泌體」遞送平台，鎖定新冠、流感等具龐大市場需求的傳染性疾病進行研發。今年營運將聚焦四大戰略重點，加速打造自有的「RNA核酸藥物研發平台」，並致力推動RNA核酸藥物在傳染性疾病治療領域的應用與普及。

首先，深化國際戰略布局。公司將透過澳洲研發中心加速候選新藥的臨床試驗推進，台澳聯手打造次世代RNA療法創新基地。今年5月，智新生技與澳洲格里菲斯大學（Griffith University）簽署合作協議，於格里菲斯大學旗下的「生物醫學與醣體學研究所」（Institute for Biomedicine & Glycomics）實驗室內設立澳洲研發中心，成為台灣首家進駐黃金海岸健康與知識園區（GCHKP）的新藥開發公司。

黃先龍指出，格里菲斯大學生物醫學與醣體學研究所是全球頂尖的多學科生物醫學研究機構，擁有先進的研究設備，並與全球數十個國家的研究機構建立數據共享網路，同時也是南半球最大的醣科學研究中心。澳洲研發中心成立後，將有效帶動開發中候選新藥的後續臨床試驗與國際商業化合作機會。未來雙方更將深耕RNA及外泌體遞送技術，共同加速開發創新的基因療法，為全球傳染病治療市場中尚未被滿足的醫療需求，提供更具前瞻性的解決方案。智新生技透過此項策略合作案正式入駐GCHKP，將有效串連澳台生技創新動能，打造更具韌性的雙邊產業生態系統。

其次，加速兩大主力新藥臨床進程，積極提升產品內在價值與技術授權機會。目前正持續推進新冠肺炎核酸藥物IG-001，以及廣效型流感新藥IG-002的臨床前研究與相關量產製程開發，包括藥效驗證、毒性測試以及劑型決定等，預計彙集完整的臨床前數據，並將盡速向主管機關提交一期臨床試驗（IND）申請。

第三、先導工廠即將完工，為基礎建設與製程技術迎來重大關鍵進展。位於南港台北生技園區之先導工廠暨製程研發中心預計今年6月底完工，在完成安裝與操作驗證（IOQ）後，關鍵設備將陸續進廠，並於下半年展開設備試車與功能驗證。未來正式投入營運後，該工廠產能將自主全面支援臨床前研究及臨床一、二期試驗用藥的製備需求。

最後，持續優化外泌體放大製程技術，以強化平台延展性與極大化平台的商業價值。透過先導工廠暨製程研發中心的營運，智新生技將持續推動以外泌體做為RNA藥物遞送載體規模化製程的開發與優化。透過不同RNA分子形式與包覆策略，實質提升外泌體藥物的穩定性、遞送效率及應用彈性，為長期新藥產品組合的拓展與適應症延伸，建立具高度延展性的底層技術實力，打造完整的RNA新藥研發平台。

黃先龍強調，新藥研發是一場考驗資源配置與技術門檻的耐力賽。智新生技今年將全面落實「階段性里程碑管理機制」，在穩健推進主力產品臨床開發的同時，也會審慎評估各項策略合作、國際技術授權與市場拓展機會。此外，公司將持續強化全球智慧財產權布局與專利保護，築高技術壁壘以維持差異化的競爭優勢，對今年整體的營運展望抱持正向樂觀。