鈺祥營收／5月2.3億元、年增106.7% 創單月新高

鈺祥（7909）8日公告今年5月合併營收2.3億元，較上月成長21.7%，較去年同期成長106.7%，創下單月歷史新高。累計2026年前5月合併營收為9.1億元，比去年同期成長43.8%。

先進製程微污染防治（AMC）濾網大廠鈺祥，受惠於全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能加速開出，以及再生型濾網正式開始出貨，推升出貨加溫，今年可望交出逐季成的佳績。法人認為，隨著單價及毛利率雙優的再生型濾網陸續放量交貨，估鈺祥將走出2025年的營運谷底，今年可望雙創營收及獲利新高。

鈺祥經營團隊表示，隨著大客戶為達成零廢棄製造與淨零碳排目標，帶動鈺祥高階再生型濾網的出貨動能呈現逐月增長趨勢。鈺祥領先業界的再生型濾網產品可重複使用高達20次以上，能協助客戶減少95%化學廢棄物與85%範疇三碳排放。這不僅滿足了客戶嚴苛的ESG綠色供應鏈需求，更進一步鞏固了鈺祥在先進製程濾網高達80%以上的絕對市占率優勢。

隨著「濾網摩爾定律」持續發酵 — 即半導體製程每推進一代，晶圓廠對於微污染防護需求將倍數成長，鈺祥將持續受惠先進製程的擴產紅利，公司正積極推進規模達百億美元級別的「液體濾網（Liquid Filter）」與「拆裝機服務（Tool Service）」等領域的客戶驗證與商轉。展望未來，鈺祥將憑藉強大的自由現金流，維持穩健的每季股利配發政策。作為資本市場中「最純粹的先進製程成長企業」，鈺祥承諾將持續扮演半導體先進製程良率守護者，為股東創造長期投資價值。