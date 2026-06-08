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元山法說會／喜迎AI散熱大單 東莞廠啟動擴產

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

車用暨散熱模組廠元山（6275）8日召開法說會，總經理劉賢文指出，公司已接到來自台系ODM客戶的AI散熱訂單，因此將在中國大陸東莞廠進行擴產，預估第3季起開始出貨，藉此搶攻AI散熱商機。

劉賢文表示，目前東莞廠的新產線正在建置中，主要生產AI伺服器專用的散熱風扇與模組，估月產能將達60萬台，9月起開始量產出貨，並將在明年上半年達到產能滿載。

元山今年5月營收3.6億元，月增3.1%、年增0.5%，累計前五月營收18.38億元，年增2.8%。展望未來，劉賢文強調，公司在高階運算業務比重正逐漸擴大，並且加大投資力道，同時車用電子產品也穩健成長，預料整體營運將穩健成長，下半年優於上半年。

分析元山前五月營收結構，車用相關約48%，高階運算約28%，生活科技系統約16%，工業設備與其他約8%。其中，車用產品的訂單能見度已直達2028第1季，為該公司最穩健的業務，而高階運算則是成長力道最強的業務，估今年新產能開出後，業績貢獻將持續擴大。

元山目前已完成全系列在高效能運算風扇產品開發，正陸續與各大系統廠及Tier1供應鏈廠等潛在客戶展開接洽及送樣測試，並進入客戶認證與導入階段；另一方面，在水冷板（Cold Plate）的布局上，元山積極在3kW等級的方案上投入研發，持續與潛在客戶進行技術驗證及性能優化測試，以滿足未來高功耗AI晶片散熱需求。

劉賢文強調，2026年將是AI液冷散熱與自動智能駕駛產品的重要布局與驗證期，將聚焦於測試、改良優化、送樣並取得客戶認證，預期相關產品自2027年起可望逐步開花結果，成為推升營運成長的重要動能。

此外，元山高雄仁武新廠已完成總部、研發中心及所有產線搬遷作業，生產與研發資源全面整合到位。劉賢文表示，未來公司將規劃增設無塵室等級製造車間，以因應高階散熱產品生產需求，並將視客戶訂單及市場發展狀況，進一步擴充廠房及設備產能，為下一階段成長預作準備。

法說會

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