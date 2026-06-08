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寬魚營收／「K-SPARK」演唱會挹注！5月2.16億元 年增224.28%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
K-SPARK高雄場。圖／寬魚國際提供
K-SPARK高雄場。圖／寬魚國際提供

寬魚（6101）8日公告，5月營收2.16億元，年增224.28%，累計今年前五月營收9.18億元，年增212.5%。寬魚表示，5月營收較去年同期遽增，主要是認列K-POP音樂盛典「K-SPARK」票房收入所致。

寬魚表示，「K-SPARK」成功邀請GD首度登上高雄舞台，展現主辦單位在國際藝人資源整合與市場操作上的人脈與實力，此次也吸引大量海內外樂迷來台，全面帶動觀光、住宿與消費動能。

寬魚國際今年以來亮點不少，有多筆大型演唱會挹注前五月營收，包括孫燕姿、G-DRAGON 演唱會以及K-SPARK等。寬魚表示，接下來還會有更多精彩活動。

寬魚表示，持續擴大海外演出市場版圖，後續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚在華語大型巡演市場的關鍵地位。今年整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，隨著全球演唱會市場全面復甦，為公司全年營運注入穩定成長動能。

展望未來，寬魚表示，持續積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，並拓展國際市場，結合兩岸人才，建立文創橋梁。

營收 演唱會 孫燕姿

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