快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

鈺祥5月營收創新高 穩坐AMC綠色供應鏈龍頭

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺祥董事長暨總經理莊士杰。圖／鈺祥提供
鈺祥董事長暨總經理莊士杰。圖／鈺祥提供

全球先進製程微汙染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥企業（7909），今日公布2026年5月份合併營收2.3億元，創下單月歷史新高紀錄，月增21.66%，較去年同期成長106.72%，主因受惠 於全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能加速開出，以及再生型濾網正式開始出貨；累計2026年前五月合併營收為9.1億元，比去年同期成長43.8%。

鈺祥經營團隊表示，隨著大客戶為達成零廢棄製造與淨零碳排目標，帶動鈺祥高階再生型濾網的出貨動能呈現逐月增長趨勢。鈺祥領先業界的再生型濾網產品可重複使用高達20次以上，能協助客戶減少95%化學廢棄物與85%範疇三碳排放。這不僅滿足了客戶嚴苛的ESG綠色供應鏈需求，更進一步鞏固了鈺祥在先進製程濾網高達80%以上的絕對市佔率優勢。

隨著「濾網摩爾定律」持續發酵 — 即半導體製程每推進一代，晶圓廠對於微污染防護需求將倍數成長，鈺祥將持續受惠先進製程的擴產紅利，公司正積極推進規模達百億美元級別的「液體濾網（Liquid Filter）」與「拆裝機服務（Tool Service）」等領域的客戶驗證與商轉。展望未來，鈺祥將憑藉強大的自由現金流，維持穩健的每季股利配發政策。作為資本市場中「最純粹的先進製程成長企業」，鈺祥承諾將持續扮演半導體先進製程良率守護者，為股東創造長期投資價值。

營收

延伸閱讀

穎崴營收／5月10.73億元、年增逾119% AI雙引擎帶動創單月次高

崇越營收／5月達65.4億元 先進製程材料出貨暢旺

中菲行營收／5月32.4億元、年增39% 創近四年新高　

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

相關新聞

寬魚營收／「K-SPARK」演唱會挹注！5月2.16億元 年增224.28%

寬魚（6101）8日公告，5月營收2.16億元，年增224.28%，累計今年前五月營收9.18億元，年增212.5%。寬魚表示，5月營收較去年同期遽增，主要是認列K-POP音樂盛典「K-SPARK」票房收入所致。

橘子獲利／4月自結盈轉虧 近期股價波動劇烈遭列警示股

遊戲營運商橘子（6180）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，8日公告4月稅後虧損5,600萬元，單月每股虧損0.33元，較去年同期每股純益0.02元，由盈轉虧。

陽信銀股東會／董座陳勝宏：上市前規劃提升淨值 股價好上市才有意義

陽信銀行8日召開股東會，股東最關心上市進程及時間表，對此，陽信董事長陳勝宏回應，這幾年股東期待上市的聲音都聽到了，董事會一直有準備，但觀察現在上市銀行股的股價表現，他希望上市股價應在20元以上，因此目前規劃先提升淨值，讓上市後股價能站上20元之上才有意義。

普萊德營收／5月1.58億元 搶進 AI 網路資安 支援後量子密碼技術

普萊德（6263）科技公布今5月自結合併營收為1.58億元，月減15.9%，年減6.2%，累計前5月營收7.94億元，年增2.8%。

普萊德獲利／自結4月每股純益0.88元

網通品牌普萊德（6263）今日應主管機關要求，公布4月獲利，每股純益0.88元，年增18.9%。

威剛營收／5月129.4億元、年增210.4% 連3月改寫歷史新高

記憶體模組品牌威剛（3260）5月合併營收129.4億元，連續3個月刷新紀錄，月增22.6%，年增210.4%，營收規模持續攀升，單月營收逼近130億元大關，累計今年前5月營收496.1億元，年增175.8%，已達2025年全年營收的93%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。