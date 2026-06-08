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陽信銀股東會／董座陳勝宏：上市前規劃提升淨值 股價好上市才有意義

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
陽信銀行8日召開股東會，圖中為董事長陳勝宏，右三為總經理丁偉豪。記者林勁傑／攝影
陽信銀行8日召開股東會，圖中為董事長陳勝宏，右三為總經理丁偉豪。記者林勁傑／攝影

陽信銀行8日召開股東會，股東最關心上市進程及時間表，對此，陽信董事長陳勝宏回應，這幾年股東期待上市的聲音都聽到了，董事會一直有準備，但觀察現在上市銀行股的股價表現，他希望上市股價應在20元以上，因此目前規劃先提升淨值，讓上市後股價能站上20元之上才有意義。

陽信銀行股東會上午九時於台北總行大樓舉行，一位近幾年均從台中北上參加的股東提問上市的規劃，陳勝宏表示，股東都很關心陽信上市，但觀察現在資本市場對銀行股不是很有利，股價普遍在10-20元。這幾年股東會上都有聽到要上市的聲音，董事會也一直有準備。

不過，陳勝宏強調，倘若上市股價不應該在20元以內，因此上市前首要充足淨值，董事會正規劃提升淨值，讓上市後股價在20元以上，如此上市才有意義。可以看到現在股市大好，但銀行股股價表現並不好。至於股東詢問時間表，陳勝宏說視獲利率，並把淨值及保留盈餘提高，淨值高對股價才會好。

陽信營業報告書指出，目前國內銀行業務競爭依舊激烈，在此艱困環境之中該行仍憑藉全體董事支持及同仁努力，持續嚴格控管授信品質並積極提升各項業務規模，以穩定增加獲利。2025年度全行稅後純益39.1億元，EPS為0.99元。

此外，該行2025年度盈餘分派普通股現金股利每股0.20元加上股票股利每股0.60元，提請股東會承認通過，分配後期末未分配盈餘為11.7億元。今年股東會進行約20分鐘順利閉幕。

陽信銀2025年資本額達404億元，去年辦理一次現金增資10億元，據了解今年仍規劃現金增資15億元。展望今年營運目標，陽信強調將持續擴大各項存款業務規模、調整放款結構、增加手續費收益、擴大財務操作規模、維持良好資產品質及提升資訊安全等營運策略為發展主軸，嚴控風險，均衡發展各項收入結構，帶動整體獲利成長，並持續辦理遷移或新設分行，提升通路效能，同時更積極投入ESG推動。

陽信 銀行股

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