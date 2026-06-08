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普萊德營收／5月自結月減15.9% 搶進AI網路資安支援後量子密碼技術
普萊德（6263）科技公布今5月自結合併營收為1.58億元，月減15.9%，年減6.2%，累計前5月營收7.94億元，年增2.8%。
為提升跨域AI智慧網路資安防護，普萊德指出，打造跨協議雲端中央網管平台CloudNMS整合Zero Trust零信任網路解決方案，實現雲端集中管理與高強度身分驗證。
普萊德表示，零信任網路解決方案包含資安路由器ZT-800支援後量子密碼（PQC）技術，提供雲地端安全存取與持續驗證；CoreTrust Key為PUF技術打造的FIDO2實體安全金鑰，強化無密碼驗證，有效防範釣魚攻擊與帳密外洩，以實體USB設計，簡化登入流程，便利加強地端資安。管理者可透過CloudNMS或CloudNMS app即時監控與遠端管理所有網路設備，確保跨域網路安全，提升企業營運效率與整體資安韌性。
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